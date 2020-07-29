Монитор MSI Optix G241V получил функцию Night Vision

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix G241V, которая предназначена для геймеров. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, частотой обновления 75 Гц, временем отклика в 4 мс, 81,2% охватом цветового пространства DCI-P3, 102,4% охват палитры sRGB, поддержкой AMD FreeSync для более плавного игрового процесса, функцией Night Vision для лучшего отображения тёмных сцен в фильмах или играх, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, а также интерфейсами DisplayPort 1.2a и HDMI 1.4.

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