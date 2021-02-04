Монитор MSI Optix MAG274R2 получил порт USB Type-C

Компания MSI представила геймерский монитор Optix MAG274R2, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется временем отклика в 1 мс, кадровой частотой 165 Гц, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 94% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 132% охватом sRGB, функцией Night Vision для улучшенной детализацией тёмных сцен, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, портом USB Type-C, интерфейсами DisplayPort 1.2a и HDMI 2.0b, концентратором USB 2.0 и 3,5-мм разъемом для наушников, а также подставкой для перевода ориентации в портретный режим.