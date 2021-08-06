Монитор Monoprice Dark Matter оснащен технологией IGZO

Monoprice объявила о выпуске игрового монитора Dark Matter, в подсветке которого используется технология IGZO. Данная технология представлена на основе оксида индия, галлия и цинка. IGZO обеспечивает более низкое энергопотребление, меньший нагрев и более точные и яркие цвета.

Dark Matter - это 27-дюймовый монитор с разрешением 2560x1440 пикселей, временем отклика 1 мс, частотой обновления 180 Гц. Монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync, обеспечивает 100% точность цветопередачи sRGB и 100% Adobe RGB.

Новинка имеет один разъем DisplayPort 1.4a, один порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и три порта HDMI 2.0 на задней панели. Dark Matter совместим с креплением VESA для установки монитора на кронштейн.

Ориентировочная стоимость монитора Monoprice Dark Matter IGZO составляет около 350 долларов.