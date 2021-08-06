Монитор Monoprice Dark Matter оснащен технологией IGZO

Monoprice объявила о выпуске игрового монитора Dark Matter, в подсветке которого используется технология IGZO. Данная технология представлена на основе оксида индия, галлия и цинка. IGZO обеспечивает более низкое энергопотребление, меньший нагрев и более точные и яркие цвета.

Dark Matter - это 27-дюймовый монитор с разрешением 2560x1440 пикселей, временем отклика 1 мс, частотой обновления 180 Гц. Монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync, обеспечивает 100% точность цветопередачи sRGB и 100% Adobe RGB.

Новинка имеет один разъем DisplayPort 1.4a, один порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и три порта HDMI 2.0 на задней панели. Dark Matter совместим с креплением VESA для установки монитора на кронштейн.

Ориентировочная стоимость монитора Monoprice Dark Matter IGZO составляет около 350 долларов.
Комментарии и отзывы Monoprice Dark Matter IGZO
ASUS выпустила портативный монитор ProAr...
Компания ASUS выпустила ранее представленный монитор ProArt Display PA148CTV. Это 14-дюймовый монитор с р...
Представлены мониторы ViewSonic Elite XG...
Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Elite XG251G и XG271QG, которые получ...
Представлен 144-Гц монитор AOC U28G2X ...
Компания AOC представила игровой монитор U28G2X, который получил 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 384...
Представлен 34-дюймовый монитор LG 34WP5...
Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 34WP550-B, которая получила 34-дюймовую IPS-панель с ...
Представлены телевизоры OPPO Smart TV K9...
Компания OPPO пополнила ассортимент телевизоров серией Smart TV K9, в которую вошли модели с экранами на ...
Представлен 47-дюймовый монитор Gigabyte...
Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Aorus FO48U, которая получила 47,53-дюй...
Обзор Predator X25. Игровой монитор 360 ...
Тестируемый сегодня монитор Predator X25 ориентирован на киберспорт и игры, требующие быстрой реакции. Ча...
Топовые телевизоры LG QNED Mini LED гото...
Компания LG объявила о том, что глобальный релиз премиальных телевизоров QNED Mini LED состоится уже в ию...
Обзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 ГцОбзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 Гц
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQCЛучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC
Обзор Samsung Odyssey G5 C27G55TQW. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 C27G55TQW. Игровой монитор 144 Гц
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor