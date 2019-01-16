Монитор Philips 241B7QGJEB имеет время отклика 5 мс

Компания Philips обнародовала подробные характеристики монитора 241B7QGJEB, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель. Новинка также характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью в 250 кд/м2, временем отклика матрицы – 5 мс, типовой и динамической контрастностью – 1000:1 и 50 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали – 178 градусов, высокой энергоэффективности благодаря датчику присутствия PowerSensor и датчик LightSensor, разъемами D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, концентратором USB 3.0 и 2-ваттными стереофоническими динамиками. Ориентировочная цена Philips 241B7QGJEB составляет 270 долларов.