Монитор Philips 242B1V получил режим маскировки

Сетевые источники сообщили о скором выходе монитора Philips 242B1V, главной особенностью которого стал режим маскировки Philips Privacy Mode. При нажатии специальной кнопки дисплей становится темным для тех, кто смотрит на него не под прямым углом. Новинка также характеризуется IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, режимом Easy Read, минимизирующим нагрузку на глаза при чтении, режимом LowBlue Mode, нивелирующим излучение синей части спектра света, подставкой SmartErgoBase, благодаря которой монитор можно поворачивать и наклонять, датчиком присутствия пользователя Power Sensor для автоматического регулирования яркости экрана и технологией SmartImage для регулировки контрастности, насыщенности цвета и резкости. Philips 242B1V можно будет купить в июне по в 35 000 рублей.

Комментарии и отзывы Philips 242B1V
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