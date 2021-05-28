Монитор Philips 243B9H получил порт USB Type-C

Компания Philips представила монитор 243B9H, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 точек. Новинка характеризуется интерфейсом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью 65 Вт, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 50 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 4 мс, кадровой частотой 75 Гц, 104% охватом цветовой палитры sRGB и 90% NTSC, интерфейсами D-Sub, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим, выдвижной камерой с датчиками распознавания лица Windows Hello, стереофоническими динамиками по 2 Вт, а также технологиями Low Blue Mode и FlickerFree для заботы о глазах пользователя. Цена монитора составляет 370 долларов.