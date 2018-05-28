Монитор Philips 436M6VBPAB получил сертификат DisplayHDR 1000

Philips объявила о своем новом 436M6VBPAB мониторе, который может обрабатывать 1000 нит, что подтверждается с DisplayHDR 1000. 43дюймов 3840x2160 экран основан на VA матрице, имеет время отклика в 4 мс и адаптивной синхронизацией.
Амстердам, 23 мая 2018 г. - MMD, ведущий технологический партнер и партнер по выпуску брендов для мониторов Philips, с гордостью объявляет о выпуске Philips 436M6VBPAB, которая была подтверждена Ассоциацией стандартов видеоэлектроники (VESA) в качестве первого дисплея, официально сертифицированного для DisplayHDR 1000, способный обеспечить новое восприятие, благодаря большой яркости, более глубокому контрасту и ярким цветам. Новая линейка Philips Momentum Line была удостоена награды Computex d & I 2017 от IF и Red Dot guru award: Product Design 2017 за ее привлекательный и инновационный дизайн. В настоящее время он с гордостью включает в себя достижения всемирно известных сертификатов VESA DisplayHDR ™ 1000 и UHDA, которые подтверждают приверженность MMD внедрению инновационных продуктов, способных удовлетворить даже самые требовательные сегменты рынка.
Амстердам, 23 мая 2018 г. - MMD, ведущий технологический партнер и партнер по выпуску брендов для мониторов Philips, с гордостью объявляет о выпуске Philips 436M6VBPAB, которая была подтверждена Ассоциацией стандартов видеоэлектроники (VESA) в качестве первого дисплея, официально сертифицированного для DisplayHDR 1000, способный обеспечить новое восприятие, благодаря большой яркости, более глубокому контрасту и ярким цветам. Новая линейка Philips Momentum Line была удостоена награды Computex d & I 2017 от IF и Red Dot guru award: Product Design 2017 за ее привлекательный и инновационный дизайн. В настоящее время он с гордостью включает в себя достижения всемирно известных сертификатов VESA DisplayHDR ™ 1000 и UHDA, которые подтверждают приверженность MMD внедрению инновационных продуктов, способных удовлетворить даже самые требовательные сегменты рынка.
|Модель бренда
|Philips 436M6VBPAB
|Диагональ
|43 дюйма
|Разрешение
|3840x2160
|Тип панели
|VA
|HDR
|VESA HDR1000, HDR10
|Максимум. яркость
|1000 кд / м² (пик), 720 кд / м² (полный экран)
|Глубина цвета
|10-битный ( 8-бит + FRC ), 1070 миллионов цветов
|Цветовая гамма
|DCI-P3 97,6%, sRGB / BT.709 100%
|Время отклика
|4 мс
|Cинхронизация
|Адаптивная синхронизация
|Dyn. контрастировать
|50 000 000: 1
|Возможность подключения
|HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 (мини, стандарт), USB-C (DP alt.)
|Аудио
|3,5 мм вход и выход (наушники)
|USB-концентратор
|3.0
|Динамики
|2x 7 Вт