Монитор Philips 436M6VBPAB получил сертификат DisplayHDR 1000

2018-05-28, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Philips 436M6VBPAB; [80]
Philips объявила о своем новом 436M6VBPAB мониторе, который может обрабатывать 1000 нит, что подтверждается с DisplayHDR 1000. 43дюймов 3840x2160 экран основан на VA матрице, имеет время отклика в 4 мс и адаптивной синхронизацией.
Амстердам, 23 мая 2018 г. - MMD, ведущий технологический партнер и партнер по выпуску брендов для мониторов Philips, с гордостью объявляет о выпуске Philips 436M6VBPAB, которая была подтверждена Ассоциацией стандартов видеоэлектроники (VESA) в качестве первого дисплея, официально сертифицированного для DisplayHDR 1000, способный обеспечить новое восприятие, благодаря большой яркости, более глубокому контрасту и ярким цветам. Новая линейка Philips Momentum Line была удостоена награды Computex d & I 2017 от IF и Red Dot guru award: Product Design 2017 за ее привлекательный и инновационный дизайн. В настоящее время он с гордостью включает в себя достижения всемирно известных сертификатов VESA DisplayHDR ™ 1000 и UHDA, которые подтверждают приверженность MMD внедрению инновационных продуктов, способных удовлетворить даже самые требовательные сегменты рынка.

Модель брендаPhilips 436M6VBPAB
Диагональ43 дюйма
Разрешение3840x2160
Тип панелиVA
HDRVESA HDR1000, HDR10
Максимум. яркость1000 кд / м² (пик), 720 кд / м² (полный экран)
Глубина цвета10-битный ( 8-бит + FRC ), 1070 миллионов цветов
Цветовая гаммаDCI-P3 97,6%, sRGB / BT.709 100%
Время отклика4 мс
CинхронизацияАдаптивная синхронизация
Dyn. контрастировать50 000 000: 1
Возможность подключенияHDMI 2.0, DisplayPort 1.2 (мини, стандарт), USB-C (DP alt.)
Аудио3,5 мм вход и выход (наушники)
USB-концентратор3.0
Динамики2x 7 Вт


Комментарии:
К выпуску готовится новая модификация см...
К выпуску готовится новая модификация смСтало известно, что у смартфона Moto G6 Plus может появиться более производительная версия. Новинка получ...
Монитор Philips 436M6VBPAB получил серти...
Монитор Philips 436M6VBPAB получил сертиPhilips объявила о своем новом 436M6VBPAB мониторе, который может обрабатывать 1000 нит, что подтверждает...
Battlefield V возвращается к теме Второй...
Battlefield V возвращается к теме ВторойDice и EA представили дату релиза Battlefield V. Шутер от первого лица будет выпущен 19 октября и будет п...
IPS-экран лэптопа Chromebook Spin 15 по...
IPS-экран лэптопа Chromebook Spin 15 поКомпания Acer анонсировала 15,6-дюймовый лэптоп Chromebook Spin 15 с разрешением дисплея 1920 на 1080 пи...
Стали известны цены смартфонов серии Me...
Стали известны цены смартфонов серии MeВ России появились новые смартфоны серии Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite. Девайсы наделены 5,46 и 5,95-дюймо...
Предварительный обзор Acer Predator X27....
Предварительный обзор Acer Predator X27.Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Gembird KB-6050LU-UA. Неплохое решение для работы и отдыхаОбзор Gembird KB-6050LU-UA. Неплохое решение для работы и отдыха
Обзор ORICO 7566C3-SV. Лучший скоростной карт-ридерОбзор ORICO 7566C3-SV. Лучший скоростной карт-ридер
Обзор Digma S-20. Лучшая беспроводная колонка до 1000 рублейОбзор Digma S-20. Лучшая беспроводная колонка до 1000 рублей
Обзор MARVO K328. Бюджетная игровая клавиатураОбзор MARVO K328. Бюджетная игровая клавиатура
Обзор SVEN KB-G9700. Механическая клавиатурой с подсветкойОбзор SVEN KB-G9700. Механическая клавиатурой с подсветкой
Предварительный обзор Acer Predator X27....
Предварительный обзор Acer Predator X27.Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе ...
Обзор One Tank to Rule Them All. Вспомин...
Обзор One Tank to Rule Them All. ВспоминК сожалению, далеко не все современные ААА-проекты стоят внимания пользователей, да и не всем это нужно. ...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDo...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDoНужно понимать, что сейчас индустрия квадрокоптеров очень развита. Если еще пару лет назад такие устройст...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. Сочна...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. СочнаСовременный рынок смартфонов сильно изменился — теперь пользователи не готовы отдавать по тысяче долларов...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе ...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе 23 мая в Москве состоялась пресс-конференция компании Candy Group. Главным спикером стал внук основателя...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DM...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DMНесмотря н всю популярность зеркальных фотоаппаратов, у них есть громадное количество недостатков. Наприм...
Обзор Pocket Troops. Условный шутер...
Обзор Pocket Troops. Условный шутерСтоит понимать, что абсолютно любой современный шутер для смартфона имеет свои яркие недостатки. У каких-...
Huawei MediaPad M5 официально представле...
Huawei MediaPad M5 официально представле22 мая в Москве состоялась прзеентация Huawei, на которой показали планшеты премиум сегмента Huawei Media...
Предварительный обзор Vivo X21i. Шикарна...
Предварительный обзор Vivo X21i. ШикарнаВ последнее время производители мобильных телефонов перестали делать уникальные модели, но это сыграло ли...
Обзор Dragon Storm. Простая и классная и...
Обзор Dragon Storm. Простая и классная иВ последнее время мне стали нравиться мобильные игры, в которых можно с удовольствием проводить время и п...
Корпуса нового поколения Thermaltake LEV...
Корпуса нового поколения Thermaltake LEVВ Москве 18 мая прошла презентация компании Thermaltake, которая занимается изготовлением компьютерных ко...
Предварительный обзор HP Curved AiO 34. ...
Предварительный обзор HP Curved AiO 34. В последнее время пользователи стали все больше внимания обращать на моноблоки, так как это решение наибо...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor