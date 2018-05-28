Монитор Philips 436M6VBPAB получил сертификат DisplayHDR 1000

Philips объявила о своем новом 436M6VBPAB мониторе, который может обрабатывать 1000 нит, что подтверждается с DisplayHDR 1000. 43дюймов 3840x2160 экран основан на VA матрице, имеет время отклика в 4 мс и адаптивной синхронизацией.Амстердам, 23 мая 2018 г. - MMD, ведущий технологический партнер и партнер по выпуску брендов для мониторов Philips, с гордостью объявляет о выпуске Philips 436M6VBPAB, которая была подтверждена Ассоциацией стандартов видеоэлектроники (VESA) в качестве первого дисплея, официально сертифицированного для DisplayHDR 1000, способный обеспечить новое восприятие, благодаря большой яркости, более глубокому контрасту и ярким цветам. Новая линейка Philips Momentum Line была удостоена награды Computex d & I 2017 от IF и Red Dot guru award: Product Design 2017 за ее привлекательный и инновационный дизайн. В настоящее время он с гордостью включает в себя достижения всемирно известных сертификатов VESA DisplayHDR ™ 1000 и UHDA, которые подтверждают приверженность MMD внедрению инновационных продуктов, способных удовлетворить даже самые требовательные сегменты рынка.

Модель бренда Philips 436M6VBPAB Диагональ 43 дюйма Разрешение 3840x2160 Тип панели VA HDR VESA HDR1000, HDR10 Максимум. яркость 1000 кд / м² (пик), 720 кд / м² (полный экран) Глубина цвета 10-битный ( 8-бит + FRC ), 1070 миллионов цветов Цветовая гамма DCI-P3 97,6%, sRGB / BT.709 100% Время отклика 4 мс Cинхронизация Адаптивная синхронизация Dyn. контрастировать 50 000 000: 1 Возможность подключения HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 (мини, стандарт), USB-C (DP alt.) Аудио 3,5 мм вход и выход (наушники) USB-концентратор 3.0 Динамики 2x 7 Вт