Монитор Red Magic 5088 оценен в 800 долларов

Бренд Red Magic выпустил в китайскую продажу игровой монитор Red Magic 5088 с экраном miniLED, который основан на 27-дюймовой матрице AUO 7.0 FastIPS с разрешением 4K. Новинка также характеризуется частотой обновления 160 Гц, глубиной цвета 10 бит, контрастностью 1000000:1, временем отклика 1 мс, сертификацией HDR 1400, совместимостью Free-Sync и G-Sync, 99% охватом цветовой палитры SRGB, 99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB, функциями защиты глаз и регулировки яркости, RGB-подсветкой, интерфейсом HDMI2.1, двумя портами DP, двумя разъемами USB и одним USB-C с функцией подачи питания мощностью 90 Вт. Цена Red Magic 5088 в Китае составляет 800 долларов.