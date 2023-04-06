Монитор Redmi A22 оценен в 55 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов крайне доступной моделью Redmi A22, которая предназначена для использования в офисе. Её цена в Китае равна 55 долларам. Новинка характеризуется 21,45-дюймовой VA-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), немного увеличенной частотой обновления 75 Гц, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, максимальной яркостью 250 кд/кв.м., контрастностью 3000 : 1, интерфейсами HDMI и D-Sub для подключения к компьютеру, тонкими рамками по бокам и сверху, а также подставкой с регулировкой угла наклона.