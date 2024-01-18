Монитор Redmi G34WQ стоит всего 210 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Redmi G34WQ, которая уже появилась в китайской продаже по цене в 210 долларов. Новинку оснастили 34-дюймовой матрицей с разрешением 3440:1440 пикселей (формат WQHD), радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс, яркостью 350 нит, точностью цветопередачи ΔE<2, покрытием 95 процентов цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологии AMD Free Sync, портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1,4, 3,5-мм гнездом для наушников, RGB-подсветкой задней панели, гибко регулируемой подставкой и настенным креплением VESA (75:75).