Монитор Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand Edition 2026 оценили в 75$

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand Edition 2026, которая получила 23,8-дюймовую матрицу IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 6 мс, максимальной яркостью 300 нит, глубиной цвета 8 бит (6 бит+FRC), 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с регулировкой высоты и угла наклона, настенным креплением VESA 75:75 мм, одним портом DisplayPort 1.4 и одним интерфейсом HDMI 2.0. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 75 долларов.