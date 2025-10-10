Philips представила доступный монитор для геймеров с 300 Гц

Серия мониторов Philips Evnia 3000 пополнилась ещё одной бюджетной моделью, специально ориентированной на игроков, которым нужен высокий уровень частоты обновления, но без необходимости тратить сотни долларов. Новый Philips Evnia 25M2N3200U предлагает частоту 300 Гц при разрешении 1080p, обеспечивая отличные возможности для киберспортивных дисциплин. Монитор оснащён быстрой IPS-матрицей и имеет диагональ 25 дюймов — идеальный вариант для игр вроде CS, Valorant, Apex Legends и других. Кроме того, Evnia 25M2N3200U предлагает впечатляющие характеристики для своей ценовой категории — высокая скорость отклика, достойная цветопередача и современный набор разъёмов должны оправдать стоимость. Устройство поддерживает HDR400, обеспечивает пиковую яркость до 450 нит, а в режиме SDR достигает 350 нит.

Время отклика составляет всего 1 мс GtG, что гарантирует мгновенную смену кадров — ключевой параметр для динамичных игр. И несмотря на то, что устройство изначально работает на частоте 300 Гц, при разгоне можно достичь 310 Гц. Разница будет минимальной, но сам факт приятен — не каждый монитор способен на такой результат. Правда, чтобы использовать 300 или 310 Гц, потребуется подключение через порт DP 1.4, а при подключении через HDMI 2.0 частота ограничится 240 Гц. В плане цветопередачи дисплей отличается широким охватом цветовых пространств — 91% Adobe RGB, 91% DCI-P3 и 123% sRGB. А подставка монитора позволяет регулировать высоту, поворот, наклон и ориентацию экрана.