6K-монитор LG UltraFine evo 6K оценен в 2140 долларов

Компания LG пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью UltraFine evo 6K (32U990A), которая может похвастаться поддержкой интерфейса Thunderbolt 5 со скоростью передачи данных до 80 Гбит/с и обратной зарядкой мощностью 96 Вт.

Новинка также характеризуется 31,5-дюймовой матрицей Nano IPS Black с разрешением 6144:3456 точек (плотность 224 ppi), контрастностью 2000:1, яркостью 450 нит, поддержкой VESA DisplayHDR 600 и HDR10, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99,5% охватом Adobe RGB, глубиной цвета 10 бит, сертификацией TÜV Rheinland Eye Comfort и UltraFine evo 6K для снижения уровня синего света, портами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C, двумя 5-Вт динамиками, аппаратной калибровкой через LG Calibration Studio, фирменным аппаратным обеспечением LG Switch и подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и переводом в портретный режим. Монитор появится в продаже в октябре по цене в 2140 долларов.