GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете

Не секрет, что при самостоятельной сборке игровых ПК и рабочих станций внимание уделяется не только уровню быстродействия, но и внешнему виду готового изделия. И это касается аксессуаров, кресел и мониторов. Тестируемый сегодня GIGABYTE M27QA ICE выполнен в редком для этого сегмента устройств цвете – белом. Оснащен он 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей с максимальной частотой обновления 180 Гц, функцией HDR с поддержкой технологии VESA DisplayHDR 400.

Комплектация

Монитор поставляется в коробке со стилизованным оформлением, пластиковой ручкой для переноски. Внутри все составные части зафиксированы пенопластом и транспортировочной пленкой, снижая риск повреждений при транспортировке. Комплект включает подставку в разобранном виде, внешний блок питания и сетевой кабель (евровилка CEE 7/4 – розетка IEC C13), DisplayPort и HDMI кабели, USB-кабель, различную документацию.

Перед эксплуатацией подставку необходимо будет собрать. Состоит она из V-образного основания и стойки с регулируемой высотой расположения. Собирается без применения инструментов, затягиванием винта в основание стойки.

Для фиксации корпуса монитора на стойке достаточно совместить посадочные площадки до щелчка. Для разблокировки корпуса необходимо нажать на механический ключ. Конструктивом монитора предусмотрена возможность наклона корпуса вперед и назад, в вырезе стойки в нижней части можно объединить силовой и интерфейсный кабель в общий пучок.

Внешний вид

Белый цвет, определенно, удачно подчеркивает индивидуальность и стильный дизайн этого монитора. Визуально изделие легче воспринимается, дисплей готов к работе в составе различных конфигураций/сценариев, в частности, -- игровой ПК, консоль PlayStation 5 в светлом исполнении, мощная графическая или рабочая станция для создания цифрового медиаконтента и др.

Поверхность корпуса матовая с текстурными декоративными вставками. Экран с полуматовым покрытием, не бликует и не искажает изображение при изменении угла наклона.

Модель GIGABYTE M27QA ICE предусматривает возможность объединения нескольких экранов в единое целое в рамках единого рабочего стола. Толщина боковых рамок не более 1 мм, таким образом, создается общее бесшовное пространство.

На задней стенке корпуса расположен пятипозиционный джойстик для взаимодействия с меню управления, а также кнопка KVM. Данная модель дает возможность пользователю использовать один набор периферии с несколькими устройствами (смартфон, планшет, ноутбук).

Секция разъемов представлена двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4, портом USB Type-C (функция PowerDelivery до 10 Вт) и 3,5-мм TRS-разъемом аудиовыхода. Монитор оснащен скоростным USB-концентратором (спецификация USB 3.2 Gen1, два полноразмерных USB-разъема).

При использовании одного комплекта периферии или внешнего накопителя с двумя системами, она подключается к этому хабу. Одна система к HDMI или DisplayPort, а вторая, к которой не подключен хаб, через USB-C. Переключаться быстро можно с помощью кнопки на задней панели или установив фирменное приложение OSD Sidekick (отдельно, либо в составе пакета GIGABYTE Control Center). А если подключать к USB-C ноутбук с PD или планшет, он будет заряжаться, позволяя удобнее организоваться рабочее место.

Настройки

Меню управления на русском языке, удобно структурировано и распределено по вкладкам. Оформлено оно также в светлой стилистике. В верхней строке выводится сводная информация по ключевым рабочим параметрам. Настройки можно распределять по трем разным профилям.

В разделе «Игра» ведется управление AIM Stabilizer Sync, AMD FreeSync, сверхвысоким разрешением, балансом черного и режимом дисплея.

Одновременный вывод изображения с двух разных источников в нескольких комбинациях.

Тесты

Цветовые профили, дополнительные параметры изображения, системные настройки. Все это даст возможность пользователю индивидуально настроить GIGABYTE M27QA ICE под конкретные задачи. Для среды ОС Windows доступна загрузка и инсталляция фирменного приложения OSD Sidekick, средствами которого можно выполнять настройку ключевых параметров.Для вывода изображения задействована IPS-матрица с диагональю 27-дюймов, соотношением сторон 16:9 и разрешением 2560х1440 пикселей. При подключении через DisplayPort поддерживается вывод изображения в режиме 10-разрядной глубины цвета. Максимальная частота обновления 180 Гц. При подключении через HDMI 2.0 частота обновления ограничивается до 144 Гц и 8-разрядной глубиной цвета, соответственно (это особенность указанного интерфейса).

Синхронизация частоты кадров выполняется средствами функционала AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync Compatible. В играх монитор демонстрировал плавное воспроизведение изображения, без разрыва кадров. Соответствует требованиям DisplayHDR 400. Хорошее качество заводской калибровки матрицы в плане цветопередачи.

Для игр доступны дополнительные функции, непосредственно на экран можно выводить таймер, счетчик кадров, перекрестие прицела, информационную панель. Стабилизировать прицел, осветлить темные участки при перемещении по локациям.

Итоги

Дисплей GIGABYTE M27QA ICE – прекрасный выбор для тех, кто задумался о приобретении современного игрового монитора среднего ценового диапазона. Наряду с этим, модели вполне по силам успешно решать задачи создания цифрового контента в составе специализированных ПК (графические или профильные рабочие станции). Высокая четкость изображения, быстрый отклик, хорошая точность цветопередачи, актуальный набор интерфейсов, включая USB-C с PowerDelivery, функция KVM и скоростной USB-концентратор, эргономичный дизайн, совместимость с кронштейнами VESA 100x100.