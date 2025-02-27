GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете

Монитор поставляется в коробке со стилизованным оформлением, пластиковой ручкой для переноски. Внутри все составные части зафиксированы пенопластом и транспортировочной пленкой, снижая риск повреждений при транспортировке. Комплект включает подставку в разобранном виде, внешний блок питания и сетевой кабель (евровилка CEE 7/4 – розетка IEC C13), DisplayPort и HDMI кабели, USB-кабель, различную документацию.
Перед эксплуатацией подставку необходимо будет собрать. Состоит она из V-образного основания и стойки с регулируемой высотой расположения. Собирается без применения инструментов, затягиванием винта в основание стойки.
Для фиксации корпуса монитора на стойке достаточно совместить посадочные площадки до щелчка. Для разблокировки корпуса необходимо нажать на механический ключ. Конструктивом монитора предусмотрена возможность наклона корпуса вперед и назад, в вырезе стойки в нижней части можно объединить силовой и интерфейсный кабель в общий пучок.
Поверхность корпуса матовая с текстурными декоративными вставками. Экран с полуматовым покрытием, не бликует и не искажает изображение при изменении угла наклона.
Модель GIGABYTE M27QA ICE предусматривает возможность объединения нескольких экранов в единое целое в рамках единого рабочего стола. Толщина боковых рамок не более 1 мм, таким образом, создается общее бесшовное пространство.
На задней стенке корпуса расположен пятипозиционный джойстик для взаимодействия с меню управления, а также кнопка KVM. Данная модель дает возможность пользователю использовать один набор периферии с несколькими устройствами (смартфон, планшет, ноутбук).
Секция разъемов представлена двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4, портом USB Type-C (функция PowerDelivery до 10 Вт) и 3,5-мм TRS-разъемом аудиовыхода. Монитор оснащен скоростным USB-концентратором (спецификация USB 3.2 Gen1, два полноразмерных USB-разъема).
При использовании одного комплекта периферии или внешнего накопителя с двумя системами, она подключается к этому хабу. Одна система к HDMI или DisplayPort, а вторая, к которой не подключен хаб, через USB-C. Переключаться быстро можно с помощью кнопки на задней панели или установив фирменное приложение OSD Sidekick (отдельно, либо в составе пакета GIGABYTE Control Center). А если подключать к USB-C ноутбук с PD или планшет, он будет заряжаться, позволяя удобнее организоваться рабочее место.
В разделе «Игра» ведется управление AIM Stabilizer Sync, AMD FreeSync, сверхвысоким разрешением, балансом черного и режимом дисплея.
Одновременный вывод изображения с двух разных источников в нескольких комбинациях.
Цветовые профили, дополнительные параметры изображения, системные настройки. Все это даст возможность пользователю индивидуально настроить GIGABYTE M27QA ICE под конкретные задачи. Для среды ОС Windows доступна загрузка и инсталляция фирменного приложения OSD Sidekick, средствами которого можно выполнять настройку ключевых параметров.
Синхронизация частоты кадров выполняется средствами функционала AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync Compatible. В играх монитор демонстрировал плавное воспроизведение изображения, без разрыва кадров. Соответствует требованиям DisplayHDR 400. Хорошее качество заводской калибровки матрицы в плане цветопередачи.
Для игр доступны дополнительные функции, непосредственно на экран можно выводить таймер, счетчик кадров, перекрестие прицела, информационную панель. Стабилизировать прицел, осветлить темные участки при перемещении по локациям.