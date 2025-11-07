165-Гц монитор LG UltraGear 37G800A-B оценили в 800 долларов

Компания LG объявила о выходе игрового монитора UltraGear 37G800A-B, который получил 36,5-дюймовую изогнутую VA-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 165 Гц, показателем типичной яркости 400 нит, контрастностью 4000:1, временем отклика (GtG) 1 мс, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 600, поддержкой VESA Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, двумя портами HDMI 2.1, одним интерфейсом DisplayPort 1.4 и одним полнофункциональным USB-C (поддержкой 65-Вт зарядки), двумя нисходящими разъемами USB-A (5 Гбит/с), динамиками и аудиовыходом. Цена монитора на американском рынке составляет 800 долларов.