Монитор Samsung C49J890 оснащен временем отклика 5 мс

Компания Samsung начинает европейские продажи нового монитора C49J890 с 49-дюймовым экраном, контрастностью 3000:1 и временем отклика — 5 мс. Новинка рассчитана на бизнес-пользователей. Частота обновления достигает 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка позволяет регулировать высоту, а также изменять углы наклона и поворота дисплея. Предусмотрены два симметричных порта USB Type-C, цифровые интерфейсы HDMI, DisplayPort, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0.