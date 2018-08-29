Монитор Samsung C49J890 оснащен временем отклика 5 мс

2018-08-29, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Samsung C49J890; [110]
Компания Samsung начинает европейские продажи нового монитора C49J890 с 49-дюймовым экраном, контрастностью 3000:1 и временем отклика — 5 мс. Новинка рассчитана на бизнес-пользователей. Частота обновления достигает 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка позволяет регулировать высоту, а также изменять углы наклона и поворота дисплея. Предусмотрены два симметричных порта USB Type-C, цифровые интерфейсы HDMI, DisplayPort, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0.


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