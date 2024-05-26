Монитор ViewSonic VA2779-4K-HDU оценили в 210 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VA2779-4K-HDU, которая получила 27-дюймовую матрицу типа IPS с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4К). Новинка также характеризуется разрешением 60 Гц, максимальной яркостью 400 нит, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, сертификацией VESA DisplayHDR 400, интерфейсом USB-C с поддержкой обратной зарядки мощностью 65 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.2, разъемом USB 3.2 Type-A, 3,5-мм гнездом для наушников или колонок, подставкой с функцией регулировки наклона и настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 210 долларов.