Монитор ViewSonic VP3286-8K оценен в $5000

Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов ColorPro пятью новыми моделями. Монитор VP3286-8K получил 32-дюймовую панель с разрешением 7680:4320 пикселей (формат 8K), 99% охват цветовой палитры Adobe RGB, а также интерфейсы Thunderbolt 3 и DisplayPort. Цена этой модели составляет 5000 долларов. 32-дюймовая модель VP3286-4K характеризуется разрешением 4K (3840:2160 точек), 100% охватом цветовой палитры Adobe RGB и ценой 2000 долларов.

Также были представлены 27-дюймовые VP2786-4K и VP2776-4K с разрешением 4К со 100% охватом пространства Adobe RGB у первого и 100% охватом DCI-P3 у второго, интерфейсами Thunderbolt 3 и USB Type-C, а также ценами в 1000 и 900 долларов соответственно. Последняя модель VP2776-2K имеет диагональ в 27 дюймов, разрешение 2560:1440 пикселей и 100% охват цветовой палитры DCI-P3. Его цена составляет 500 долларов.

Комментарии и отзывы ViewSonic VP3286-8K
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