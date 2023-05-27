Монитор ViewSonic VX2479-2K-PRO оценен в 140 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX2479-2K-PRO, которая получила 23,8-дюймовую 8-битную FAST IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 170 Гц, временем отклика 1 мс, 114-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой стандарта HDR10 и технологии DC dimming, цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DP 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и трехлетней гарантией. Монитор уже можно предзаказать в Китае по цене в 140 долларов. Цена и дата начала продаж в международном масштабе пока не раскрываются.