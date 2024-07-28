Монитор ViewSonic VX2730-4K-HDU оценили в 195 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью VX2730-4K-HDU, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой до 73 Гц, максимальной яркостью 400 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 400, глубиной цвета 10 бит, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, подъёма и вращения, портами HDMI, DisplayPort и USB Type-C с функцией зарядки других устройств мощностью 65 Вт. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в 195 долларов.

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