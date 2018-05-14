Монитор Wasabi Mango UHD430 поддерживает частоту обновления 120 Гц

2018-05-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Wasabi Mango UHD430; [108]
Компания Wasabi Mango пополнила ассортимент мониторов моделью UHD430, который позиционируется как первый в мире коммерчески доступный монитор 4K 120 Гц, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Новинка характеризуется 43-дюймовой IPS-панелью с максимальной яркостью 400 кд/м2, статической контрастностью 1200:1, временем отклика 5 мс, поддержкой представления цветов 4:4:4, тремя портам HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4 (для получения частоты 120 Гц используются оба), оптическим аудиовыходом Toslink и портом USB. Цена монитора составляет 1399 долларов.


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