Монитор Wasabi Mango UHD430 поддерживает частоту обновления 120 Гц

Компания Wasabi Mango пополнила ассортимент мониторов моделью UHD430, который позиционируется как первый в мире коммерчески доступный монитор 4K 120 Гц, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Новинка характеризуется 43-дюймовой IPS-панелью с максимальной яркостью 400 кд/м2, статической контрастностью 1200:1, временем отклика 5 мс, поддержкой представления цветов 4:4:4, тремя портам HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4 (для получения частоты 120 Гц используются оба), оптическим аудиовыходом Toslink и портом USB. Цена монитора составляет 1399 долларов.