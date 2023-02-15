Монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30" вышел в России

Компания Xiaomi выпустила на российский рынок игровой монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30", рекомендованная цена которого составляет 23 тысячи рублей. Новинка характеризуется 30-дюймовой изогнутой панелью с разрешением 2560:1080 точек (WFHD), частотой обновления 200 Гц, яркостью до 300 кд/м², контрастностью 3000:1, временем отклика 4 мс, радиусом кривизны 1,8 м, 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии синхронизации AMD Freesync, 3,5-мм аудиогнездом, а также интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Ранее в России был выпущен 34-дюймовый Xiaomi Curved Gaming Monitor 34", который стоит на 5 тысяч рублей дороже.

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