Монитор Xiaomi Mini LED G Pro 27Qi 2026 оценили в 350 евро

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок игровой монитор Mini LED G Pro 27Qi 2026, который изначально был представлен в начале этого года. Цена новинки составила 350 евро. Монитор получил 27-дюймовую панель Fast IPS с подсветкой Mini LED, разрешение 2560:1440 пикселей, 1152 зоны локального затемнения, частоту обновления 180 Гц, время отклика 1 мс GTG, пиковую яркость 2000 нит, 100% охват цветового пространства sRGB, 99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB, точность цветопередачи ∆E < 1, отображение 1,07 млрд цветов, сертификацию VESA Display HDR 1000 и технологию AMD FreeSync, два интерфейса HDMI 2.0, два порта DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиоразъем, подставку с регулировкой угла наклона, поворота, высоты до 12 см и портретной ориентацией, а также настенное крепление 75:75 мм.