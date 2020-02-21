Монитор серии TUF Gaming предлагает частоту обновления экрана 280 Гц

Компания Asus анонсировала монитор с дисплеем, частота обновления которого может достичь 280 Гц. Это стало возможным благодаря разгону дисплея.

TUF Gaming VG259QM имеет 24,5 дюймовый экран с разрешением 1080p. Время отклика составляет 1 мс. Монитор поддерживает 72% цветовой гаммы NTSC и контрастность 1000: 1. Широкие углы обзора 178 градусов обеспечивают минимальное искажение цвета. Модель оснащена функцией Extreme Low Motion Blur Sync и Adaptive-Sync. Горячая клавиша GamePlus предлагает изменения для улучшения игры.

Дисплей предлагает два порта HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, разъем для наушников 3.5 мм.