Мониторы ASUS VU Air Ionizer получили ионизатор воздуха

Компания ASUS представила мониторы серии VU Air Ionizer, в которую вошли модели VU249HFI-W, VU279HFI-W и VU34WCIP-W с диагональю 23,8, 27 и 34 дюйма по диагонали. Первые получили IPS-матрицы с разрешением Full HD, углами обзора 178°, кадровой частотой 100 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT). Старшая модель характеризуется изогнутой панелью с радиусом кривизны 1500R, разрешением 3440:1440 пикселей, частотой обновления изображения 100 Гц, временем отклика MPRT 1 мс и разъемом USB Type-C.

Все мониторы могут похвастаться интегрированным ионизатором воздуха, удаляющим до 90% пыли в воздухе в течение трех часов и поддержкой технологий Low Blue Light и Flicker-Free для заботы о глазах. Цены и даты начала продаж будут объявлены позже.
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