Мониторы Acer Nitro XV273U S, Nitro XV273 X, Nitro XV253Q X, Nitro XV253Q P на IFA 2019

Acer представила новую линейку игровых мониторов Nitro, призванных выдавать живое и яркое изображение в играх любого жанра и при воспроизведении другого мультимедийного контента. В линейку Acer Nitro XV3 входит четыре монитора для геймеров, которые отличаются крайне высокой частотой обновления экрана, поддержкой современных разрешений и привлекательной для аудитории геймеров и энтузиастов.

Поддержка NVIDIA® G-SYNC™, а также высокая частота обновления экрана и разрешение, которое добавляет картинке реалистичности и позволяет рассмотреть все детали.

Новая модель Nitro XV273U S: максимальная детализация благодаря поддержке разрешения WQHD (2560x1440) и частота обновления экрана в 144 Гц с возможностью разгона до 165 Гц.

Монитор Nitro XV273 X: разрешение Full HD (1920x1080), частота обновления экрана до 240 Гц, поддержка технологии DisplayHDR™ 400 и матрица IPS с нативным временем отклика 5 мс (G2G — 1 мс, минимально 0,1 мс).

Монитор Acer Nitro XV273U S появится в Европе в январе 2020 года по цене 649 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.Модель Acer Nitro XV273 X появится в Европе в сентябре 2019 года по цене 519 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.Монитор Acer Nitro XV253Q X появится в Европе в ноябре 2019 года по цене 419 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.Монитор Acer Nitro XV253Q P появится в Европе в октябре 2019 года по цене 329 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.