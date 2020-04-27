Мониторы Dell UltraSharp U2421HE и U2721DE получили порт USB Type-C

Компания Dell UltraSharp пополнила ассортимент мониторов моделями U2421HE и U2721DE, которые получили 23,8 и 27-дюймовые IPS-дисплеи. Новинки характеризуются разрешением 1920:1080 пикселей и 2560:1440 пикселей соответственно, 99% охватом цветового пространства sRGB, 99% охватом пространства REC709 и 85% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 250 кд/м2 и 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, симметричным портом USB Type-C, гибко регулируемой подставкой, наборами средств ComfortView дял устранения мерцания и снижения синего свечения экрана.