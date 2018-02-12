Мониторы HP демонстрируют 4k EliteDisplay с подключением USB-C до 43-дюймов

HP добавила ряд новых мониторов в линейку продуктов EliteDisplay. Она включает в себя четыре продукта, все панели IPS, доступные в вариантах 27, 32 и 43 дюймах. Все экраны получают разрешение Ultra HD.Самая дешевая модель (в этом диапазоне) - это EliteDisplay S270n с временем отклика от серого до серого от 14 мс.Если вам хочется модель побольше, HP так же выпустила Z27, Z32 и Z43 предлагают соответствующие размеры панели 27, 32 и 43 дюйма. Все эти мониторы обеспечивают максимальную яркость 350 кд / м 2 , выставляя их за пределы HDR, S270n, Z27 и Z32 имеют максимальную контрастность 1300: 1, а Z43 достигает 1000: 1. Подобно EliteDisplay, серия мониторов Zxx также подключается через один USB-C, который поддерживает Displayport 1.2 и может передавать до 65 Вт мощности подключенному устройству.Цена S270n оценивается в 549 долларов США, а Z27, Z32 и Z43 - 559 долларов США, 899 долларов США и 799 долларов США соответственно.