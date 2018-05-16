Мониторы LG 29WK500 и 34WK500 выходят в России

2018-05-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - LG 29WK500 ; [76]
Компания LG Electronics объявила о скором российском релизе UltraWide мониторов 29WK500 и 34WK500, которые получили IPS-панели диагональю 29 и 34 дюйма соответственно. Новинки характеризуются соотношением сторон 21:9, разрешением 2560:1080 пикселей, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 1 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, временем отклика 5 мс. Также отметим технологию AMD FreeSync для устранения разрыва и задержки изображения, систему Black Stabilizer, обеспечивающую более чёткий контраст и технологию OnScreen Control для простой настройки монитора. Из интерфейсов здесь предусмотрено два порта HDMI 1.4.


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