Мониторы Samsung Odyssey C27G75T и C32G75T появились в продаже

Компания Samsung дала старт продажам мониторов Odyssey G7 – 27-дюймовой модели C27G75T и 32-дюймовой C32G75T. Новинки характеризуются изогнутыми VA-панелями с технологией QLED, разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, радиусом кривизны 1000 мм, 95% охватом пространства DCI-P3, пиковой яркостью 600 кд/м², сертификатом VESA DisplayHDR 600, контрастностью 2500:1, временем отклика 1 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали 178°, поддержкой VESA Adaptive-Sync и NVIDIA G-Sync Compatible, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, одним HDMI 2.0, концентратором USB 3.0 на два порта и 3,5-мм разъемом. Цена мониторов составляет 600 и 700 евро.

Комментарии и отзывы Samsung Odyssey C27G75T
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