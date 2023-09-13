Моноблок Acer Aspire S32 вышел в Европе

Компания Acer дала старт европейским продажам моноблока Aspire S32 (S32-1856), который был представлен еще в начале года на выставке CES. Новинка оснащается чипом Intel Core i7-13700, 16 или 32 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельным накопителем NVMe вместимостью 1 ТБ, 31,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, магнитным интерфейсом для подключения комплектных веб-камер с разрешением 1080p или 1440p со встроенной кольцевой подсветкой, магнитно-съемной сенсорной панелью в основании подставки для ввода данных посредством ручки или пальца, динамиками, поддержкой Bluetooth 5 и Wi-Fi 6E, интерфейсами HDMI, RJ-45 (1 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 2 и USB- C 3.2 Gen 2, слотом для карт памяти SD, аудиоразъемом, предустановленной ОС Windows 11 Home, а также клавиатурой и мышью. Цена версии с 16 ГБ оперативной памяти составляет 1800 долларов.