Моноблок HP EliteOne 800 AiO G5 оборудован поддержкой сенсорного управления

Компания HP на выставке электроники CES 2019 представила моноблок «все в одном» EliteOne 800 AiO G5. Особенностью новинки является защита от «любопытных глаз» и веб-камера Full HD. Аппарат получил 23,8-дюймовый дисплей с разрешение 1920 на 1080 точек и поддержку сенсорного управления. В основе устройства лежит процессор Intel Core. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 и интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI. Продажи HP EliteOne 800 AiO G5 ожидаются в июне. О стоимости моноблока пока не сообщается.