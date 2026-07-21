Моноблок Lenovo Xiaoxin 24 получил версию на Core Ultra 7 256V

Компания Lenovo объявила о выпуске новой конфигурации для моноблока Xiaoxin 24, которая основана на восьмиядерном процессоре Intel Core Ultra 7 256V с тактовой частотой до 4,8 ГГц и графический адаптером Arc 140V. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 23,8-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 100 Гц, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и сертификацией TÜV Rheinland о снижении синего света и уменьшения мерцания, акустикой Harman 2.0 с двумя динамиками и двумя микрофонами с шумоподавлением, веб-камерой с разрешением 2.5K, подставкой с регулировкой угла наклона, поддержкой Wi-Fi 6, интерфейсом USB-C 3.2 Gen 2 и 3,5-мм гнездом сбоку, портами HDMI 2.1 и USB-A 3.2 Gen 2, двумя интерфейсами USB-A 2.0, сетевым портом RJ-45 и HDMI-разъемом для аудио. Цена новой версии составляет эквивалент 885 долларов.

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