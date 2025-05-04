Моноблок Lenovo YOGA 27 AI Yuanqi Edition получил CPU Core Ultra 9 285H

Компания Lenovo объявила о выходе моноблочного ПК YOGA 27 AI Yuanqi Edition, который основан на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 285H с тактовой частотой от 2,9 до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили опциональной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x с частотой 7467 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2.5K, кадровой частотой 120 Гц, 99% покрытием цветовой гаммы sRGB, пиковой яркостью 400 нит, сертификацией DisplayHDR и поддержкой EyeSafe 2.0, цельнометаллическим корпусом, ИК-камерой с разрешением 2,5K, регулируемой подставкой-кронштейном, а также комплектными клавиатурой и мышью. Конфигурация без дискретной графики оценена на дебютном китайском рынке в 9500 юаней, а с RTX 4050 в 13000 юаней.