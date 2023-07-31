Моноблок Lenovo Yoga 27 2023 получил APU Ryzen 7 7840H

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Yoga 27 2023, цена и дата начала продаж которой пока не раскрываются. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7840H с тактовой частотой от 3,8 ГГц до 5,1 ГГц и TDP 80 Вт, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, которая доступна в качестве опции, оперативной памятью LPDDR5, двумя слотами для твердотельных накопителей, 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4К и 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, а также возможностью перевода из альбомной ориентации в портретную.