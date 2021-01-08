Моноблок Lenovo Yoga AIO 7 получил 4K-экран

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Yoga AIO 7, которая может похвастаться поворотным дисплеем. Новинка характеризуется операционной системой Windows 10, чипом AMD Ryzen 7 4800H, графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2060, 4К-экраном с 99% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 99% Adobe RGB, встроенными динамиками с аудиосистемой JBL от Harman, камерой разрешением 5 Мп, а также клавиатурой и мышью в комплекте. Таким образом, данный ПК может подойти как для требовательных игр, так и для работы в сфере графики и видеомонтажа. Моноблок уже можно заказать в Китае по цене от 1600 долларов, а в других странах он появится в феврале этого года.