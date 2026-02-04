Моноблок SEAVIV AidaONE R27 оценен в 3170 долларов

Компания SEAVIV пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью AidaONE R27, вся начинка которой скрыта в подставке. Новинка характеризуется 16-ядерным чипом AMD Ryzen AI Max+ 395 со встроенным графическим ускорителем Radeon 8060S, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000, накопителем NVMe SSD вместимостью 2 ТБ, дополнительным слотом для второго SSD, 27-дюймовым IPS-монитором с разрешением 4K и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, корпусом unibody из анодированного алюминия со стеклянной передней панелью, подставкой с регулировкой наклона от -5 до 21 градуса, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками, 240-Вт внешним блоком питания 240 Вт, интерфейсами USB4, RJ45 2,5 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 и HDMI 2.0, кардридером 3-в-1, веб-камерой на 5 Мп, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Цена моноблока составляет 3170 долларов.