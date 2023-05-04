Моноблок Samsung DM530AFA-LC71W получил выдвижную камеру

Компания Samsung пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью DM530AFA-LC71W, которая оценена в 930 и 1300 долларов в зависимости от конфигурации. Новинка получила 23,8-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD и матовым покрытием, 12-ядерный 16-поточный чип Intel Core i7-1360P с частотой до 5,0 ГГц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, сменный твердотельный накопитель NVMe вместимостью 512 ГБ, слот для 2,5-дюймового устройства хранения данных, выдвижную веб-камеру, 5-Вт стереодинамики, четыре разъема USB-A, порты USB-C м Gigabit Ethernet, интерфейсы HDMI и слот для карт памяти MicroSD.