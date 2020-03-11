Montblanc Summit 2 Plus выглядят шикарно

Официально представлены новые умные часы Montblanc Summit 2 Plus, которые являются первым устройством на Wear OS с поддержкой eSIM. Напомним, что eSIM является электронным аналогом обычной сим-карты, которую вы ставите себе в смартфон, но без физического «тела». Вы просто приходите к мобильному оператору, получаете eSIM и можете получать звонки на часы, пользоваться мобильным интернетом и прочими разными бонусами, которые ранее были доступны только на смартфоне. Проблема Montblanc Summit 2 Plus лишь в том, что это достаточно дорогое удовольствие и пользователь не сможет получить устройство за адекватные деньги. Час продаются за 1100 долларов, но это официальная цена для США, а у нас часы будут еще намного дороже в рублях.