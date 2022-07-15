Montblanc Summit 3 получили поддержку Wear OS 3

Montblanc Summit 3 будет работать с iOS и Android, поэтому, если вы ищете что-то необычное для замены Apple Watch, это отличный выбор. Часы поставляются с каучуковым спортивным ремешком, а также дополнительным ремешком из телячьей кожи, подставкой для зарядки, направляющими и кабелем USB. Montblanc выпустил несколько видеороликов, демонстрирующих Summit 3 в действии, и действительно легко заметить различия по сравнению с Galaxy Watch 4. Например, пользователям придется провести пальцем вверх по экрану, чтобы увидеть уведомления. Montblanc Summit 3 также являются первыми смарт-часами на Wear OS с функцией FastPair, которая позволяет пользователям мгновенно связать смарт-часы со своими телефонами Android, просто поместив их рядом друг с другом.