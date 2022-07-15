Montblanc Summit 3 получили поддержку Wear OS 3

Прошло больше года с тех пор, как Google представила Wear OS 3, и помимо серии Galaxy Watch 4, Montblanc Summit 3 стали первыми смарт-часами с новой ОС. К сожалению, это не то, что большинство людей смогут себе позволить. Начнем с того, что Montblanc Summit 3 стоит внушительных 1290 долларов, и для тех, кто любит традиционные часы, они, безусловно, интересны, но всё равно слишком дорогие. Для тех, кому интересно, Montblanc Summit оснащены 1,28-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 416x416. Вы также получаете чип Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и NFC. Сбоку есть три кнопки, в том числе одна на вращающейся головке, одна программируемая кнопка и одна для запуска приложений.

Montblanc Summit 3 будет работать с iOS и Android, поэтому, если вы ищете что-то необычное для замены Apple Watch, это отличный выбор. Часы поставляются с каучуковым спортивным ремешком, а также дополнительным ремешком из телячьей кожи, подставкой для зарядки, направляющими и кабелем USB. Montblanc выпустил несколько видеороликов, демонстрирующих Summit 3 в действии, и действительно легко заметить различия по сравнению с Galaxy Watch 4. Например, пользователям придется провести пальцем вверх по экрану, чтобы увидеть уведомления. Montblanc Summit 3 также являются первыми смарт-часами на Wear OS с функцией FastPair, которая позволяет пользователям мгновенно связать смарт-часы со своими телефонами Android, просто поместив их рядом друг с другом.
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