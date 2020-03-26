Montech Air X ARGB выглядит шикарно

Официально представлен новый компьютерный корпус Montech Air X ARGB, который не только выглядит внушительно и стильно, но и обладает целым перечнем преимуществ, которые позволяют собрать внутри новинки мощную систему. Например, можно будет играть в современные игры на максимальных настройках графики, можно даже будет с комфортом работать над монтажом видео и так далее. Все это очень даже приятно, особенно если учитывать, что внутри корпуса можно легко реализовать крутую систему охлаждения и получать от ее работы море положительных эмоций. В этом плане корпус Montech Air X ARGB выглядит очень круто, мы его явно можем рекомендовать к покупке для тех, кто хочет мощный ПК и не боится отдать за корпус хорошие деньги. Стоит того.