Montech Sky One для очень больших видеокарт

В последнее время на рынке компьютерных комплектующих можно заметить достаточно интересную тенденцию — видеокарты становятся длиннее, они уже занимают три слота на материнской плате, а не два, как раньше, так что пользователю нужно использовать более крупный корпус. Проблема в том, что далеко не каждый корпус способен предоставить такое пространство, а некоторые даже самые дорогие модели с этим не справляются. Благо, на рынок вышел корпус Montech Sky One, который без проблем вмещает в себя видеокарту длиной 400 миллиметров — на текущий момент сюда поместятся буквально все доступные на рынке модели без исключения, так что можете смело заказывать себе данную модель и не переживать о сборке компьютера. Стоимость, правда, еще не названа.