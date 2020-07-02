Montech представляет новый вентилятор Z3 Pro ARGB

Компания Montech выпускает новые вентиляторы Z3 Pro ARGB. В комплект входят три, 120-мм вентилятора, и поставляется с системой ARGB Fan Control Hub, способным управлять в общей сложности 12 вентиляторами.

Z3 Pro ARGB - это модернизированная версия Z3 с множеством новых функций. Скорость вращения регулируется методом ШИМ в диапазоне от 600 до 1500 оборотов в минуту. Максимальный поток воздуха — около 78 кубических метров в час, также уровень шума не превышает 24,7 дБА.

Благодаря PWM Smart Fan Speed ​​Control система тщательно регулирует скорость вентилятора в соответствии с температурой системы, делая охлаждение более эффективным. Z3 Pro поставляются с предварительно установленными резиновыми угловыми накладками, которые эффективно снижает шум и вибрации.

Системой освещения Z3 Pro ARGB можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или с помощью светодиодных кнопок управления на совместимых корпусах Montech или непосредственно с помощью программного обеспечения ARGB на материнской плате.

Вентилятор Z3 Pro ARGB будет доступен по цене 39,99 долларов.
Комментарии и отзывы Montech Z3 Pro ARGB
Обзоры:
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкой
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72
Новости:
Thermaltake показала новые вентиляторы Riing Quad на Thermaltake Expo

Thermaltake анонсировала новые вентиляторы на онлайн-выставке Thermaltake Expo. Представлено несколько се...
Alphacool представила медные радиаторы линейки NexXxoS

Alphacool представила пять медных радиаторов которые представлены длиной от 200 мм до 1260 мм. Немецкая к...
Thermaltake анонсировала систему охлаждения Floe DX AIO RGB

Thermaltake анонсировала систему охлаждения Floe DX AIO RGB. Линейка Floe DX AIO RGB была анонсирована на...
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Лучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro WhiteЛучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro White
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звукомОбзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком
Обзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 годаОбзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 года
Лучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/3...
Лучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/3Чтобы выбрать лучший утюг, не обязательно обращаться за советом продавца-консультанта. Из нашего рейтинга...
Xiaomi Mi Smart Camera PTZ снимает в 2К...
Xiaomi Mi Smart Camera PTZ снимает в 2КТехнологии не стоят на месте и то, что ранее казалось нам недостижимым, сейчас уже мало кого удивляет. К ...
Игровые новости Казахстана...
Игровые новости КазахстанаИгровые новости становятся все популярнее и популярнее. Молодежи становится не интересны новости о полити...
Новый мини-ПК ASRock DeskMini может полу...
Новый мини-ПК ASRock DeskMini может полуВот уже на протяжении нескольких лет компания ASRock радует фанатов мини-компьютерами DeskMini в формате ...
Inside Xbox представила новые проекты и ...
Inside Xbox представила новые проекты и Компания Microsoft выпустила первый крупный выпуск "Inside Xbox" в этом году. И хотя компания уже многое ...
Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer...
Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless ComputerСегодня мы рассмотрим интересный вариант акустики для ноутбука и компьютера от Xiaomi. Как показала практ...
Покупаем смартфон Apple iPhone 11 с выго...
Покупаем смартфон Apple iPhone 11 с выгоПланируя покупку смартфона покупатель тщательно изучает рынок и смотрит как бы сэкономить. Зачастую это н...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A30...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A30Проблема у большинства современных смартфонов одна — они излишне хрупкие. Может, конечно, это хитрый замы...
Fortnite получит новый игровой движок Un...
Fortnite получит новый игровой движок UnБуквально несколько дней назад был продемонстрирован новый игровой движок Unreal Engine 5. Это игровой дв...
Nokia 125 уже в продаже...
Nokia 125 уже в продажеКакое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что кнопочные телефоны будут возр...
Смартфон Honor Play 4 Pro первым может п...
Смартфон Honor Play 4 Pro первым может п Сетевые источники поделились живым фото смартфона Honor Play 4 Pro, официальная презентация которого ож...
Смартфон Vivo X50 Pro полностью рассекре...
Смартфон Vivo X50 Pro полностью рассекреВ сеть утекли подробные характеристики смартфона Vivo X50 Pro, который будет представлен 1 июня. Итак, ап...
Обзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информаторОбзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информатор
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 ProОбзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor