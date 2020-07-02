Montech представляет новый вентилятор Z3 Pro ARGB

Компания Montech выпускает новые вентиляторы Z3 Pro ARGB. В комплект входят три, 120-мм вентилятора, и поставляется с системой ARGB Fan Control Hub, способным управлять в общей сложности 12 вентиляторами.

Z3 Pro ARGB - это модернизированная версия Z3 с множеством новых функций. Скорость вращения регулируется методом ШИМ в диапазоне от 600 до 1500 оборотов в минуту. Максимальный поток воздуха — около 78 кубических метров в час, также уровень шума не превышает 24,7 дБА.

Благодаря PWM Smart Fan Speed ​​Control система тщательно регулирует скорость вентилятора в соответствии с температурой системы, делая охлаждение более эффективным. Z3 Pro поставляются с предварительно установленными резиновыми угловыми накладками, которые эффективно снижает шум и вибрации.

Системой освещения Z3 Pro ARGB можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или с помощью светодиодных кнопок управления на совместимых корпусах Montech или непосредственно с помощью программного обеспечения ARGB на материнской плате.

Вентилятор Z3 Pro ARGB будет доступен по цене 39,99 долларов.