Montech выпускает блоки питания Gamma II Gold с сертификатом 80 Plus Gold

Компания использовала японские конденсаторы, которые славятся своей надежностью и долговечностью. Блок питания не модульный, но кабели плоские. Montech Gamma II Gold имеет конструкцию LLC + DC-DC, она позволяет использовать постоянный ток и напряжение.
Высококачественный 120 мм вентилятор обеспечивает сильный воздушный при этом не создавая шума. Блок питания оснащен встроенными функциями защиты, OPP, UVP, OVP, SCP и OCP. Производитель дает 5 лет гарантии с момента покупки.
Цена блока питания Montech Gamma II Gold не подтверждена.