Montech выпускает блоки питания Gamma II Gold с сертификатом 80 Plus Gold

Новая серия блоков питания компании Montech Gamma II Gold имеют сертификат эффективности 80 Plus Gold. На данный момент представлен только 550 Вт вариант.

Компания использовала японские конденсаторы, которые славятся своей надежностью и долговечностью. Блок питания не модульный, но кабели плоские. Montech Gamma II Gold имеет конструкцию LLC + DC-DC, она позволяет использовать постоянный ток и напряжение.

Высококачественный 120 мм вентилятор обеспечивает сильный воздушный при этом не создавая шума. Блок питания оснащен встроенными функциями защиты, OPP, UVP, OVP, SCP и OCP. Производитель дает 5 лет гарантии с момента покупки.

Цена блока питания Montech Gamma II Gold не подтверждена.