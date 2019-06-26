Mophie запускает новое зарядное устройство 3 в 1

Производитель аксессуаров Mophie объявил о своей новой портативной батарее Powerstation Hub. Концентратор Powerstation оснащен батареей емкостью 6 100 мАч, а также поверхностью беспроводной зарядки с поддержкой Qi и штырьками питания переменного тока.

Аксессуар Mophie 3-в-1 позволяет одновременно заряжать до четырех устройств с помощью двух портов USB-A, включая один порт 15 Вт Quick Charge и один порт 5 Вт. Также имеется порт USB-C PD с выходом и входом 18 Вт и беспроводная поверхность с поддержкой Qi, которая заряжается от 5 Вт. Powerstation Hub может заряжаться от сети или через порт USB-C если вы в пути. С точки зрения дизайна, он имеет площадь 84 x 84 x 29,5 мм и вес 614 г. Новый концентратор 3 в 1 доступен за $ 100.