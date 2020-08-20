Moshi Q Lounge беспроводное зарядное устройство на 15 Вт

Беспроводное зарядное устройство Moshi Q Lounge выглядит красиво, что его дизайн был вдохновлен датской мебелью, и в каталоге Ikea он не будет выглядеть неуместным. Он также сделан из качественных материалов.

Q Lounge в основном покрыт мягким серым микроволокном и имеет прочную алюминиевую основу. Зарядная поверхность установлена ​​на направляющих из нержавеющей стали и регулируется.

Moshi Q Lounge поддерживает профиль Qi Extended Power Profile (EPP), это означает, что максимальная мощность зарядки составляет 15 Вт - намного больше, чем обычные 5 Вт и 10 Вт. Q Lounge также оснащен модулем Moshi Q-coil, который утверждает, что может заряжать устройства по беспроводной сети через корпуса толщиной до 5 мм.

Стоимость Moshi Q Lounge составляет 125 долларов, это намного дороже, чем большинство других беспроводных зарядных устройств.
Комментарии и отзывы Moshi Q Lounge
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