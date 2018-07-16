Moto E5 Play Android Go Edition выйдет в Европе

Про компанию Motorola все уже успели позабыть, но она живет и продолжает выпускать смартфоны. Вот анонсировали смартфон Moto E5 Play Android Go Edition для рынка Европы — довольно интересный продукт для тех, кто хочет получить недорогой смартфон для повседневных задач. Работает продукт на операционной системе Android Go, это вполне понятно из названия, плюс есть неплохая камера и дисплей. Стоит понимать, что такого рода продукцию выпускают не для геймеров или фотографов, а для обычных пользователей, которые хотят получить максимум возможностей от недорого устройства в обычной жизни. Для звонков и общения в мессенджерах продукт подходит идеально — здесь 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной и довольно приличный процессор от компании Qualcomm. Стоимость пока в секрете.