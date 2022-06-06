Moto Edge 2022 уже слили в сеть

Ожидается, что известная компания Motorola выпустит свой новый смартфон под названием Moto Edge 2022 в третьем квартале этого года. Новый гаджет, который носит кодовое название Dubai+, сегодня появился в просочившихся рендерах, раскрывающих его дизайн. Смартфон Motorola Moto Edge 2022 имеет дисплей с перфорацией для фронтальной камеры, который, как утверждает источник, имеет диагональ 6,5 дюйма. Это панель с разрешением FullHD+ типа pOLED с частотой обновления 144 Гц, с отверстием в центре, в котором находится 32-мегапиксельная селфи-камера. Островок камеры на задней панели включает в себя три камеры — 50-мегапиксельную основную (с оптической стабилизацией OIS), 13-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную камеру для глубины резкости.

На правой боковой рамке находится качелька регулировки громкости и кнопка питания, а внизу — порт USB-C, по бокам которого находятся динамик, микрофон и слот для SIM-карты. Если верить информации инсайдеров, Motorola Moto Edge 2022 будет оснащен процессором MediaTek MT6879 и будет иметь два варианта оперативной памяти (6 ГБ и 8 ГБ) и встроенной памяти (128 ГБ и 256 ГБ). Смартфон будет иметь толщину 8,2 мм (10,1 мм, включая выступ камеры), аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку стилуса. Ожидается, что в дополнение к Moto Edge 2022 Motorola также выпустит бюджетный смартфон под названием Moto g Go, но о нем пока что информации не так уж много. Будем ждать официальную презентацию и тогда посмотрим.
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