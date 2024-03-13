Moto G 5G 2024 оценили в 200 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Moto G 5G 2024, которая появится в продаже 21 марта по цене в 200 долларов. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 с максимальной частотой 2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 619 и модемом 5G, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой MyUX.