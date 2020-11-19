Moto G Play 2021 обнаружен в списке Geekbench

В начале ноября в сети поделились рендерами телефона Motorola с номером модели XT-2117. Появится в виде смартфона Moto G Play следующего поколения. Поскольку официальное название устройства не было известно, аналитик назвал его Moto G10 Play.

Теперь телефон появился на платформе тестирования Geekbench, чтобы раскрыть некоторые из его ключевых характеристик. На Geekbench XT-2117, похоже, появился под названием Moto G Play 2021. Точное название чипсета, который питает устройство, четко не упоминается. В нем только говорится, что он управляется процессором Qualcomm с базовой частотой 1,80 ГГц. В листинге также указано, что устройство имеет 3 ГБ оперативной памяти и предустановлена ​​ОС Android 10. Он набрал 253 балла в одноядерном тесте и 1233 балла в многоядерном тесте Geekbench.