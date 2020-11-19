Moto G Play 2021 обнаружен в списке Geekbench

Теперь телефон появился на платформе тестирования Geekbench, чтобы раскрыть некоторые из его ключевых характеристик. На Geekbench XT-2117, похоже, появился под названием Moto G Play 2021. Точное название чипсета, который питает устройство, четко не упоминается. В нем только говорится, что он управляется процессором Qualcomm с базовой частотой 1,80 ГГц. В листинге также указано, что устройство имеет 3 ГБ оперативной памяти и предустановлена ОС Android 10. Он набрал 253 балла в одноядерном тесте и 1233 балла в многоядерном тесте Geekbench.